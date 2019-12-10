Умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков

Политический деятель ушел из жизни в возрасте 83 лет.

В возрасте 83 лет ушел из жизни экс-мэр Москвы Юрий Лужков. Эту новость подтвердил помощник политического деятеля Тимур Шогенов. Точная причина смерти не называется.

Как уточняет "РЕН ТВ", Лужков скончался в одной из клиник Мюнхена в Германии. В медицинском учреждении ему делали операцию на сердце.

Напомним, Юрий Лужков был вторым мэром Москвы и занимал этот пост 18 лет — с 6 июня 1992 года по 28 сентября 2010 года. Осенью 2010 года он был уволен "в связи с утратой доверия Президента России Д. А. Медведева". После отставки экс-мэр занимался пчеловодсвом и в интервью представлялся владельцем фермерского хозяйства.

В сентябре 2016 года президент России Владимир Путин наградил Лужкова орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Также политический деятель был удостоен звания заслуженного химика РСФСР (1986) и заслуженного строителя РФ (1996).

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Фото: fam-person.ru

Видео: Piter.TV