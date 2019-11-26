В Москве умер актер, сыгравший Перикла Фемиди в фильме "Золотой телёнок"

Заслуженный артист России Виктор Семенов умер в 76 лет.

В Москве на 77-ом году жизни умер заслуженный артист России Виктор Семенов. Причина смерти не называется. О его кончине сообщили в Facebook-аккаунте Театра на Таганке, в котором работал актер.

Скорбим и выражаем соболезнования друзьям и семье Виктора Семеновича.

Актёр играл в театре на Таганке в спектаклях "Мастер и Маргарита", "Добрый человек из Сезуана", "Калека с Инишмана", "Гамлет". Также он снимался и в кино, многим он известен по роли фильме "Золотой телёнок". Также он снимался в фильмах "Мишка, Серега и я", "Марш славянки", "Моонзунд", "Если есть паруса".

Ранее ушла из жизни президент СПбГУ Людмила Вербицкая.

Видео: Piter.TV; kino-teatr.ru