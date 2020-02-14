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Путин подписал указ об увековечении памяти Юрия Лужкова

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В честь бывшего мэра Москвы назовут вуз.

Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти Юрия Лужкова. Президент РФ советует правительству Москвы установить мемориальную доску на доме, где жил экс-мэр. Также его именем могут назвать столичный университет управления. Текст документа размещен на официальном портале правовой информации. 

В указе отмечено, что также в Москве будут проведены иные мероприятия по увековечиванию памяти чиновника. Ранее власти города говорили о том, что сформулируют предложения по поручению президента.

Piter.tv писал о том, что Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище.

Видео: YouTube/Radio Free Europe/Radio Liberty

Теги: владимир путин, москва, юрий лужков
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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