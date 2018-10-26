О дате захоронения будет сообщено дополнительно.

Экс-мэра Москвы Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище. О дате захоронения родственникам умершего сообщат дополнительно. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на пресс-секретаря действующего столичного градоначальника Гульнары Пеньковой.

Юрий Лужков скончался в одной из немецких клиник в Мюнхене в возрасте 83 лет. Он умер во время операции на сердце – не приходя в сознание. По предварительной информации, причиной смерти стал анафилактический шок.

Российские власти предложили семье чиновника помощь в транспортировке тела и организации похорон. По распоряжению действующего мэра Москвы Сергея Собянина была создана правительственная комиссия по организации захоронения.

Юрий Лужков был столичным мэром 18 лет, в период с 6 июня 1992 года по 28 сентября 2010 года. Осенью 2010 года его уволили "в связи с утратой доверия президента России Дмитрия Медведева".

Ранее мы писали, что скончался петербургский журналист Лев Аникин.

Видео: YouTube / БЕЛРУСИНФО