Путин обратился к россиянам у могилы Бориса Ельцина

Сегодня первому президенту России могло бы исполниться 90 лет.

Президент России Владимир Путин призвал сограждан помнить о первом президенте страны Борисе Ельцине. С обращением он выступил у могилы политика на Новодевичьем кладбище. Сегодня Ельцину могло бы исполниться 90 лет.

По словам Путина, Ельцин никогда не боялся брать на себя возложенную на него ответственность.

Нынешний президент России также рассказал, что никогда не забудет Бориса Ельцина.

Бывший губернатор Петербурга Владимир Яковлев поделился воспоминаниями о Борисе Ельцине.

Видео: Youtube/Россия 24