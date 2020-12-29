Бывший губернатор Петербурга Владимир Яковлев поделился воспоминаниями о Борисе Ельцине

Экс-губернатор отметил достоинства и недостатки правления Ельцина.

Сегодня, 1 февраля, первому президенту РФ Борису Ельцину исполнилось бы 90 лет. Воспоминаниями о правителе поделился бывший губернатор Петербурга Владимир Яковлев, их опубликовал "Петербургский дневник".

По словам Владимира Яковлева, Ельцин неплохо относился к Петербургу и часто здесь бывал, но особую финансовую помощь оказать не мог из-за пустой казны.

Что касается поддержки лично меня как губернатора, то я ее особо не искал. Я никогда не спрашивал, кто как ко мне относится, поскольку знал, что меня поддерживает город. Занимался городскими проблемами и к вниманию высшей власти относился спокойно. рассказал экс-губернатор.

Яковлев считает, что каждому времени соответствует свой руководитель. И, несмотря на его критику сейчас, нужно отмечать и плюсы.

Бывший руководитель Северной столицы назвал Ельцина "умным, грамотным и импульсивным" правителем. Не всегда умел собрать хорошую команд и просчитать ее действия, что и привело к развалу СССР. Без популизма на старте карьеры он вряд ли бы смог занять такой важный пост.

Тем не менее Ельцин показал исключительный для стран бывшего Советского Союза пример, когда добровольно ушел в отставку. Ситуация для него складывалась неблагоприятная, а самое главное в ней было – его крайне тяжелое физическое состояние. Моральное тоже давило. Он принял верное решение и принял его вовремя. заключил Владимир Яковлев.

Напомним, Борис Ельцин родился 1 февраля 1931 года. 12 июня 1991 года его избрали первым президентом РСФСР. 31 декабря 1999 года политик объявил о своей отставке. Ушел из жизни 23 апреля 2007-го года.

Фото: Архив президентского центра Б.Н.Ельцина / Алексей Сазонов