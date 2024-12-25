Захарова рассказала о реакции россиян на уход Ельцина

В МИД РФ напомнили о том, что новости не распространялись быстро.

Некоторые россияне 31 декабря 1999 года не верили в то, что президент страны Борис Ельцин заявил о своем уходе с должности, так как средства связи в то время еще не позволяли в любом месте оперативно узнавать новостную информацию. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе.

Я звоню, пытаюсь соединиться с отцом, как-то меня соединяют. Я ему говорю, и он мне отвечает: "У вас все нормально? Ты отдаешь себе отчет в том, что ты сейчас произносишь?" ... Я говорю: "Папа, я это видела по телевизору. Мы все это видели по телевизору. Мы проверили, это точно. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что 31 декабря 1999 года первый российский лидер добровольно прекратил исполнение полномочий и передал их председателю правительства Владимиру Путину. Борис Ельцин объявил о решении в своем телевизионном обращении к гражданам в 12 часов дня. В МИД РФ Мария Захарова вспомнила о том, что после выхода этого обращения в Москве дозвонилась по телефону до своего отца, работавшего тогда в посольстве России в Китае, и рассказала ему новости. Чиновница добавила, что ее родственник сразу же связался с посолом РФ и КНР Игорем Рогачевым и тот не поверил словам коллеги. Аналогичная ситуация произошла с Захаровой пос ле завершения рабочего дня, когда дипломат села в маршрутку. Пассажиры и водитель обсуждали тему с уходом Ельцина. некоторые люди были не в курсе ситуации.

Захарова опровергла информацию о вылете нового российского посла в США.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik