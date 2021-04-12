Захарова опровергла информацию о вылете нового российского посла в США

В МИД РФ указали на новые западные фейк-ньюс.

Информация о якобы вылете нового российского посла в Вашингтон не соответствует действительности. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире проекта "Соловьев Live" для журналиста Владимира Соловьева. Чиновница из внешнеполитического ведомства страны указала, что лександр Дарчиев - в СМИ его ранее называли якобы вероятным кандидатом на должность посла в США, в настоящее время занимает пост главы департамента Северной Америки в МИД. Дипломат находится на указанном рабочем месте в столице нашей страны.

Классический фейк. Фейк-перефейк. Я ещё не разобралась, кому и зачем это нужно, но зачем-то запустили эту дезинформацию. Достаточно этого, чтобы развенчать эту подделку? Не обращайте внимания на эти инсинуации.. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что российский министр по иностранным делам Сергей Лавров в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1" заявил прессе о том, что в американской администрации приветствовали представленную Москвой кандидатуру на пост посла России в Вашингтоне. Однако дата отъезда специалиста планируется с учетом предстоящей в январе 2025 года торжественной инаугурации избранного лидера Белого дома Дональда Трампа.

Захарова: Фицо не волнуют оскорбления Зеленского из-за его визита в Москву.

Фото и видео: ВКонтакте / Соловьев Live