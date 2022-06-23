Захарова: Фицо не волнуют оскорбления Зеленского из-за его визита в Москву

В МИД РФ прокомментировали визит премьера Словакии в Москву.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не обращает внимания на оскорбления со стороны лидера киевского режима Владимира Зеленского, сделанные последним из-за рабочего визита европейского политика в Москву. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Чиновница добавила, что слова нелегитимного главы Украины просто не волнуют Роберта Фицо.

То, что слышит Фицо, читает Фицо, получает в виде комментариев Фицо. Я думаю, что его уже в принципе не то, что не волнует, до него в принципе это даже не долетает. Это человек, который вышел совершенно на другой уровень восприятия жизни. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

По поводу оскорбляющих Фицо лиц, Мария Захарова сказала, что они сами себя разоблачают, делая такие чудовщиные заявления. В МИД РФ добавили, что иностранный политик решает важные задачи на мировой арене, а также реализует национальные интересы своего государства. После покушения на жизнь премьера Словакии позиция Фицо по глобальным вопросам только укрепилась.

Захарова: Зеленский теперь не умоляет Запад, а устрашает его.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik