В МИД РФ указали на причины террористической направленности киевского режима.

Киевский режим открыто признается в причастности к совершению террористических актов для того, чтобы продемонстрировать свои возможности на этом треке. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Чиновница добавила, что нелегитимный глава Украины Владимир Зеленский больше не умоляет, а устрашает коллективный Запад.

Киевский режим впрямую угрожает еэсовцам и европейцам, они уже не хотят выглядеть просто как группа авантюристических коммивояжёров которые пришли непонятным образом к власти, ребятки, на которых можно сделать ставку, и они не подведут. Они не хотят этот образ продавать. Они демонстрируют другое, они ощерились, они требуют и говорят, что, если им не дадут, то они будут кусаться. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ заметили, что на Западе многие сейчас задаются вопросом о том, зачем киевский режим во главе с Владимиром Зеленским в публичном пространстве подчеркивает свою причастность и прямую вовлеченность в совершение преступлений, произведенных общеопасным путем. Мария Захарова уверена, что речь идет о прямой угрозе Киева к его иностранным кураторам. Своими террористическими действиями власти хотят сказать о том, что если Запад не будет отправлять деньги и оружие для ВСУ, то киевский режим покажет миру то, что он умеет: взрывать, убивать и разрушать.

Захарова: Украина могла бы быть лидером во многих областях на деньги Запада.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik