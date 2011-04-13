В МИД РФ напомнили о финансировании, которую Запад мог бы направить на развитие украины, а не ее военизацию.

Если бы деньги, которые коллективный Запад потратил на бойню на украинской территории, они вложили бы в саму Украину, то страна бы стала лидером во многих областях. Однако ни о какой демократии там международные союзники даже не помышляли. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Дипломат отметила, что никто и никогда не узнает, сколько в действительности финансирования было отправлено киевскому режиму, а также о том, сколько из этих сумм вернулось в евроатлантические банки или фонды, материально-технической помощи поступило на Украину, а сколько в реальности – в другие точки.

Никто никогда не узнает ни точных сумм, ни что в реальности произошло. Если бы эти деньги, который Запад потратил на бойню на Украине, они вложили бы в Украину, эта страна стала бы сейчас лидером по целому ряду областей, учитывая те ресурсы, которые есть. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ добавили, что граждан Украины хотели использовать только в качестве инструмента воздействия на Кремль и мировую обстановку в целом. Мария Захарова полагает, что если бы из соседнего государства западные кураторы действительно хотели бы сформировать демократическое, процветающее, прогрессивное государство, то потратили бы денежные средства на развитие. Она добавила, что именно с такими призывами Владимир Зеленский и пришел к власти. Однако в реальности ситуация сложилась с точностью до наоборот.

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Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik