  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:46
220
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

РФ готова рассмотреть упрощение въезда граждан Пакистана после подписания соглашения

0 0

В МИД России сообщили о новом соглашении.

Москва готова рассмотреть упрощение въезда граждан Пакистана после подписания межправительственного соглашения. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами сделала российский официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница добавила, что данная мера может появиться после того, как власти подпишут документ о реадмиссии.

Что касается либерализации визового режима с Пакистаном, то мы готовы рассмотреть возможность упрощения порядка въезда. Проект этого документа как раз обсуждается сейчас с партнерами.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что дипломатические отношения между двумя странами были установлены 1 мая 1948 года. 

Захарова назвала 15-й пакет антироссийских санкций ЕС незаконным.

Фото и видео: МИД России

Теги: мария захарова, мид, пакистан, туризм
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии