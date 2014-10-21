Захарова назвала 15-й пакет антироссийских санкций ЕС незаконным

В МИД РФ оценил новые персональные санкции от ЕС.

Евроспейский союз с его 15-ым по счету санкционным пакетом в отношении Москвы угрожает глобальной энергетической безопасности и носит незаконный характер. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами сделала российский официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница уточнила, что коллективный Брюссель продолжает вредить нашему государству собственными решениями, которые негативно сказываются не только на регионе, но и на мировой стабильности, хозяйственным связей.

16 декабря был принят 15-й по счету пакет антироссийских ограничительных мер персонального экономического характера. Они направлены как против российских, так и против зарубежных экономоператоров и общественных деятелей. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ добавили, что ответные шаги России на нелегитимный 15-й пакет санкций ЕС не заставят себя ждать.

Захарова: вопрос российских военных баз в Сирии будет рассматриваться с Дамаском.

Фото и видео: МИД России