В МИД РФ оценили слова Каи Каллас об отношении с новыми властями в Дамаске.

Вопрос российских военных баз, находящихся на сирийской территории, будет рассматриваться в рамках диалога Москвы и Дамаска, а Европейского союза эта тема не касается. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала российский официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Таким образом чиновница оценила слова новой главы внешнеполитической службы и политики безопасности ЕС Каи Каллас. Иностранка в ходе брифинга по результатам встречи министров внешнеполитических ведомств региона указала, что условием коллективного Брюсселя с новыми властями Сирии должен стать вывод российских военных баз из страны.

Вопрос российских военных баз в Сирии Европейского союза не касается. Он будет рассматриваться исключительно в рамках диалога Москвы и Дамаска. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова прокомментировала слова Рютте о пенсиях на оборону.

Фото и видео: МИД России