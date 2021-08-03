Захарова: вопрос российских военных баз в Сирии будет рассматриваться с Дамаском

Вопрос российских военных баз, находящихся на сирийской территории, будет рассматриваться в рамках диалога Москвы и Дамаска, а Европейского союза эта тема не касается. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала российский официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Таким образом чиновница оценила слова новой главы внешнеполитической службы и политики безопасности ЕС Каи Каллас. Иностранка в ходе брифинга по результатам встречи министров внешнеполитических ведомств региона указала, что условием коллективного Брюсселя с новыми властями Сирии должен стать вывод российских военных баз из страны.
Вопрос российских военных баз в Сирии Европейского союза не касается. Он будет рассматриваться исключительно в рамках диалога Москвы и Дамаска.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
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Фото и видео: МИД России
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