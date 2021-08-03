  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:54
251
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Захарова прокомментировала слова Рютте о пенсиях на оборону

0 0

В МИД РФ прокомментировали речь генсека НАТО.

В Москве прокомментировали слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте о необходимости перехода стран европейского региона на военную экономику и направление части денежных средств на социальные выплаты, выделяемые на нужды обороны. Иностранный специалист назвал такие изменения  "попыткой выжать последние копейки" из национальных американских интересов. В ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами российский официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова указала, что слова Рютте можно охарактеризовать как провал той политики, которая коллективным Западом называлась антироссийской, но оказалась в реальности антиеэсовской.

... Как попытку выжать последние копейки на пролонгирование американских интересов на Европейском континенте и как очередное свидетельство агрессивной философии, агрессивного менталитета тех, кто заправляет сейчас НАТО и Европейским союзом тоже.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

РФ считает важным подключение Белоруссии к возможным переговорам по Украине.

Фото и  видео: МИД России

Теги: военные пенсии, марк рютте, нато
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии