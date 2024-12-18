РФ считает важным подключение Белоруссии к возможным переговорам по Украине

В МИД РФ напомнили о национальных интересах Минска в регионе.

Москва рассматривает подключение Белоруссии к возможному переговорному процессу по мирному урегулированию на Украине важным и необходимым. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала российский официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница уточнила, что речь идет о национальных интересах Минска, включая и область безопасности, которые также важны для нашей страны.

Мы высоко ценим и поддерживаем мирные усилия Минска, считаем важным и необходимым подключение нашего ближайшего союзника к возможным переговорам, переговорным процессам, которые будут проходить с участием России. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: Осло своими действиями может вовлечь Шпицберген в украинский конфликт.

Фото и видео: МИД России