Захарова: Осло своими действиями может вовлечь Шпицберген в украинский конфликт

В МИД РФ прокомментировали действия властей Норвегии по безопасности региона.

Норвегия может вовлечь в региональный конфликт на Украине островов Шпицбергена. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала российский официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Дипломаты обратили внимание на кампанию европейского государства в вопросе милитаризации архипелага. По м нению чиновницы из МИД РФ, речь идет о безответственном пренебрежении международным правом.

Под предлогом якобы исходящей от нашей страны гибридной угрозы, это якобы мы угрожаем теперь еще и Шпицбергену, высокопоставленные норвежские политики призывают к наращиванию военного присутствия на архипелаге и демонстрации его принадлежности к зоне ответственности НАТО. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова добавила, что громкие заявления из Осло о якобы замышляемых Россией неких гибридных атаках на территории Шпицбергена, способных пошатнуть норвежский государственный суверенитет, не подкрепляются ничем, кроме как слухами, фейками и домыслами.

Захарова: Молдавии пора заплатить за газ из РФ.

Фото и видео: МИД России