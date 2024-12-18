В МИД РФ указали на слова Майи Санду.

Молдавии пора заплатить за российский природный газ, которым пользователи республики пользовались. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала российский официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница уточнила, что властям из Кишинева пора отказаться от рассказывания сказок о шантаже по этому вопросу.

Одновременно, вопреки нейтральному статусу Молдавии, ее власти продолжают неприкрытое заигрывание с НАТО. Какой-то газовый шантаж, вообще непонятно какой. Деньги пора заплатить за то, чем пользовались. И не придумывать никакие сказки. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что с октября прошлого года "Газпром", который прежде был единственным поставщиком газа в республику, сократил суточный объем его подачи на 30 процентов. В компании объяснили такие изменения техническими проблемами, связанными с ограничением транзита через украинскую территорию. Однако власти Молдавии, отказавшись признавать долг "Газпрому" за прежние поставки в размере 700 миллионов долларов, обвинили холдинг в шантаже.

Захарова: есть доказательства применения ВСУ боеприпасов с белым фосфором.

Фото и видео: МИД России