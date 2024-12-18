В МИД РФ указали на военные преступления ВСУ.

Российские правоохранительные органы и сотрудники министерства по обороне располагают неопровержимыми доказательствами неоднократного использования Вооруженными силами Украины в сентябре 2024 года боеприпасов с белым фосфором. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала российский официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница уточнила, что речь идет о применении противником в ходе сражений опасных и запрещенных веществ в виде самовоспламеняющейся начинки для сбрасывавшихся с беспилотников боеприпасов.

Данный факт указывает на наличие у Украины химического оружия, которое не было утилизировано в соответствии с международными нормативными актами, а также на возможность синтеза высокотоксичных фосфоросодержащих отравляющих веществ из списка 1 конвенции... Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ добавили, что причастные к этим злодеяниям "неминуемо ответят по всей строгости закона".

Запад взрастил киевский террористический режим, заявила Захарова.

Фото и видео: МИД России