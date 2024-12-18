В МИД РФ напомнили о задачах международных союзников Киева в регионе.

Глобально коллективный Запад стал заказчиком того, что на Украине появился, взрос, а теперь и вышел из-под контроля террористический киевский режим. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Чиновница таким образом чиновница прокомментировала реакцию недружественных государств на убийство в Москве начальника войск РХБЗ Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

Они же были клиентами того же самого Игоря Кириллова, который камня на камне не оставлял от их лжи. Поэтому с реакцией Запада все понятно. Это реакция представителей, которые много лет создавали на территории Украины экстремистскую ячейку для управления и реализации своих нездоровых и преступных амбиций. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ напомнили о том, что западники разгоняли всё законное, что оставалось на территории Украины, включая и те власти, которые были избраны людьми в виде президента и национального правительства, муниципальных властей, экспертов, политологов, журналистов, а многие из известных личностей были убиты. На них место приводились люди, которые считаются проводниками деструктивной западной линии.

Захарова: слово "законность" и сегодняшняя Украина вообще не совместимы.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik