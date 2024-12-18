В МИД РФ напомнили о том, чо Запад взрастил киевский террористический режим.

Слово "законность" и сегодняшняя Украина несовместимы, так как все решения, которые принимаются на территории страны за последние годы местными властями, вообще лишены легитимности. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Чиновница указала слушателям шоу на то, что законы киевским режимом "переписываются в диаметрально противоположном русле чуть ли не по три раза за час". Причем речь ведется о столбовых постулатах, которые один за другим вынимаются из фундамента государственности Украины. В МИД РФ напомнили о том, что украинские граждане не могут ничего доказать в местных судебных инстанциях с точки зрения справедливости и отстоять свю позицию.

Начиная от того, кто находится на вершине власти и у кого закончился его президентский срок, кто сам объявлен своими же соплеменниками вне зоны легитимности, заканчивая чудовищной коррупцией, которая разъела, проела, разложила все органы власти. Вот это всё в совокупности вообще ставит крест. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова назвала реакцию ООН на убийство Кириллова свидетельством продажности.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik