Захарова назвала реакцию ООН на убийство Кириллова свидетельством продажности

В МИД РФ указали на продажность структуры.

В российском министерстве по иностранным делам назвали реакцию Всемирной организации на убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова "свидетельством продажности". Соответствующее заявление сделала официальный представитель профильного ведомства Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе.

Продажность это еще и про страх. Это про трусость. И то, что они вчера сказали, или лучше сказать не сказали, что они промямлили, это, конечно, индикатор их продажности. <...> Потому что Игоря Кириллова знали как высочайшего профессионала. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что ООН не стала осуждать теракт в отношении Игоря Кириллова и лишь призвала воздерживаться от дальнейшей эскалации напряженности.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik