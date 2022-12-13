Премьер Венгрии напомнил о планах США и Запада в 1990-ых годах.

В продолжении украинского конфликта заинтересованы получающие рекордную прибыль производители оружия, спекулянты и крупные западные экономические круги, которые хотят для себя получить доспуп к российским природным ресурсам. Соответствующее заявление в эфире местной радиостанции Kossuth сделал венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

У войны всегда есть причина, почему она началась... Но всегда присоединяются разные интересы: можно продать оружие. Производители оружия процветают. Если посмотреть на биржевые показатели фирм-производителей оружия, то там огромный рост. Для спекулянтов - Клондайк, для контрабандистов - Клондайк". Виктор Орбан, премьер-министр рФ

Чиновник напомнил слушателям о том, что есть крупные западные экономические круги, куда входит в том числе американский миллиардер Джордж Сорос, которые "всегда мечтали как-нибудь заступить на украинскую землю". Премьер Венгрии добавил, что в 1990-е года коллективный Запад и Вашингтон во времена правления Бориса Ельцина планировали купить ресурсы России на "бизнкс-основе". Однако этому положил конец Владимир Путин, когда сменил своего предшественника у власти.

Орбан назвал ситуацию, при которой Россию победят и она смирится, сказочной.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Orbán Viktor