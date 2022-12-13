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Орбан назвал ситуацию, при которой Россию победят и она смирится, сказочной

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Премьер Венгрии рассказал о реальной ситуации в мире.

Председатель венгерского правительства Виктор Орбан считает, что только в сказке может возникнуть такая ситуация, при которой Россию победят, но страна смирится с поражением. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках выступления в эфире местной радиостанции Kossuth. По мнению премьер-министра Венгрии, в украинском конфликте не будет победивших, а только проигравшие. В Будапеште не верят, что русские будут мириться с военным поражением и сидеть молча.

У меня не хватит фантазии вообразить, что кто-то может победить ядерную державу. Думать, что русские сложа руки будут смотреть, как их побеждают, ломают их политическую систему, убивают их президента, устраивают атаку дронов над Красной площадью...Так в сказке бывает, в реальности нет.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Орбан обвинил Еврокомиссию во лжи из-за ситуации с украинским зерном.

Фото и видео:  Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской /  Orbán Viktor

Теги: kossuth, венгрия, виктор орбан
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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