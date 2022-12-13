Орбан обвинил Еврокомиссию во лжи из-за ситуации с украинским зерном

В Венгрии не думают, что получат от Брюсселя обещанные деньги.

Глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил в эфире местной радиостанции Kossuth о том, что не верит в финансовую поддержку европейских фермеров со стороны Еврокомиссии. Чиновник пояснил, что в Брюсселе регулярно обещают Будапешту предоставить денежные средства, но при этом так и не отдают их. По мнению премьер-министра, в Брюсселе эти обещания работают так, что Венгрия ничего не увидит из этих средств.

В Брюсселе сказали, что выделят 100 миллионов евро на поддержку фермеров. Этому мы, конечно, не верим, потому что они обычно не говорят правды, когда речь идет о деньгах: сначала обещают, а потом не отдают. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Виктор Орбан добавил, что ситуация с украинскими сельскохозяйственной продукцией в Центральной Европе учит регион тому, что "всегда надо полагаться на свои силы" по вопросу собственных национальных интересов, а не ждать помощи извне.

Либералы хотят отобрать у стран ЕС право на внешнюю политику, заявил Орбан.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Orbán Viktor