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Либералы хотят отобрать у стран ЕС право на внешнюю политику, заявил Орбан

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Виктор Орбан рассказал, что имперские замашки следует предотвращать.

Представители либерального движения проводят имперскую политику, за счет которой хотели бы лишить страны Евросоюза права на принятие собственных внешнеполитических решений. Соответствующее заявление в рамках выступления на Конференции консервативных политических действий в Будапеште сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Чиновник заметил, что такую ситуацию требуется остановить. Чиновник добавил, что прогрессивные государства всегда занимались имперской политикой. В частности, речь идет о попытках оказать дипломатическое давление на третьи стороны, чтобы они поддержали миграцию, пропаганду, релятивизацию семьи или сексуализацию детей.

Новейшая имперская цель внешней политики прогрессивных - отобрать у стран-членов Евросоюза право на собственную внешнюю политику. Их надо остановить. В ближайшие месяцы по этому поводу будет самая большая битва в Брюсселе. Кто не готов на это, тот враг, и ему объявляют либеральную фатву.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Орбан: Для установления мира на Украине нужно возвращение Трампа.

Фото и видео:  Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской /  Orbán Viktor

Теги: венгрия, виктор орбан, евросоюз
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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