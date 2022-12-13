В Венгрии считают, что украинский кризис может завершиться мирно, если в США изменится власть.

Возвращение в Белый дом бывшего американского президента Дональда Трампа способствовало бы установлению мира на Украине. Соответствующее заявление в рамках выступления на Конференции консервативных политических действий в Будапеште сделал местный премьер-министр Виктор Орбан. Чиновник заметил, что в США и европейском регионе нации до сих пор подвергаются нападкам от коронавирусной инфекции, которая была разработана в "либерально-прогрессивных лабораториях".

Я уверен, что если бы президентом США был господин Трамп, никакая война сегодня не раздирала Украину и Европу. Вернитесь, господин президент, сделайте Америку снова великой и принесите нам мир! Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Глава венгерского правительства уверен в том, что "прогрессивная внешняя политика всегда втягивает нас в войну". Виктор Орбан рассказал, что видел несколько цветных революций, которые изначально начинались как стремления к свободе, но продолжались "перевоспитанием и улучшением" человека, а в конце их оставался только хаос, неразбериха и позор.

Орбан опасается новых военных конфликтов из-за потерь позиций Западом.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Orbán Viktor