Премьер Венгрии назвал основные проблемы коллективного Запада.

Коллективный Запад постепенно теряет свои позиции в экономическом и демографическом планах, в регион остается конкурентоспособным только в размере военной мощи. Соответствующее заявление в рамках выступления на Конференции консервативных политических действий в Будапеште сделал местный премьер-министр Виктор Орбан. Чиновник уверен в том, что в будущем такая ситуация приведет к военным конфликтам. Эксперт напомнил иностранным партнерам о том, что еще 30 лет назад на западный мир приходилось порядка 60% от глобального производства, в то время как сейчас этот показатель оценивается только в 40%. За пределами западных стран добывается 80% необходимого энергетического сырья.

Только в военной мощи мы первые. На первый взгляд, это хорошая новость. А на второй взгляд очевидно, что если мы растеряем все остальные преимущества и останемся конкурентоспособными только в вооружении, то это приведет к военным конфликтам. Это сейчас и происходит. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Виктор Орбани добавил, что по вопросу рождаемости Западу нечем похвастаться, так как население региона сокращается, в то время как население Земли лишь увеличивается. Виктор Орбан подчеркнул, что политика миграции и заселение земель прикрывают проблему, но не решают ее.

Орбан: Запад недооценил Россию.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Orbán Viktor