Орбан: Запад недооценил Россию

По словам премьер-министра Венгрии, Москва адаптировалась к санкциям с 2015 года.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Запад недооценил Россию. Об этом он заявил в эфире радио Kossuth.

По словам Орбана, Москва адаптировалась к санкциям с 2015 года. Он напомнил, что тогда Венгрия много экспортировала продуктов питания в Россию. Премьер отметил, что за три года российские власти выстроили свое сельское хозяйство и продуктовую промышленность в большом объеме.

Поэтому недооценка способности страны, особенно огромной, как Россия, к адаптации является фатальной ошибкой. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Ранее Орбан заявил, что в ЕС обсуждают тему отправки войск миротворческого типа на Украину

Фото: YouTube / Orban Viktor