Виктор Орбан рассказал о том, какие темы находятся в обсуждении у западных стран по поддержке ВСУ.

Страны Евросоюза близки к обсуждению отправки собственных войск на Украину. Соответствующее заявление в эфире местной радиостанции Kossuth сделал глава венгерского правительства Виктор Орбан. Премьер-министр напомнил ведущему проекта о том, что еще год назад между политическими лидерами велся спор о том, следует ли отправлять киевскому режиму летальные виды вооружения. Орбан пояснил, что еще тогда Будапешт высказывался против этой идеи, но страны коллективного Запада все еще колебались в принятии решения. Сейчас же вопрос стоит о том, сколько именно танков, самолетов или снарядов с ураносодержащими элементами следует поставить Вооруженным силам Украины.

Мы близки к тому, чтобы в разговорах европейских лидеров легитимным и принятым стал вопрос о том, могут ли страны-члены ЕС послать в какой-либо форме войска некого миротворческого типа или лучше не посылать. Мы близки к этой ранее не переступаемой границе. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Премьер Венгрии Орбан призвал тщательно обдумать будущее взаимоотношений с Россией.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Orbán Viktor

