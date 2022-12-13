Премьер Венгрии Орбан призвал тщательно обдумать будущее взаимоотношений с Россией

Политик заметил, что контакты с РФ входят в список национальных интересов Будапешта.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал тщательно обдумать будущее взаимоотношений с Россией. Соответствующее заявление европейский политик сделал в ходе своего выступления на энергетическом форуме в Будапеште. Он пояснил, что восстановление контактов между ЕС и РФ после завершения специальной военной операции на Украины "далеко от реальности". Однако в Венгрии считают, что речь идет о понятных и естественных требованиях геополитики.

Поэтому внешней и экономической политике Венгрии необходимо много думать о том, какую систему отношений мы можем установить и поддерживать с Россией в ближайшие 10–15 лет. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Венгерский лидер заметил, что по ряду причин, в основном, энергетического характера, в национальных интересах Будапешта будет сохранить как можно больше связей с Москвой. Однако удастся ли это сделать странам, на текущий момент никто не может дать ответа.

Венгрия не верит в возможность скорого восстановления экономических связей ЕС с Россией.

Фото и видео: YouTube / Orbán Viktor