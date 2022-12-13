Виктор Орбан напомнил об изменениях в экономическом ландшафте на глобальной арене.

Венгрия не верит в возможность скорого восстановления экономических связей ЕС с Россией. Соответствующее заявление в ходе выступления на мероприятии в Будапеште при торгово-промышленной палате сделал глава местного правительства Виктор Орбан. Чиновник пояснил, что надеется на то, что Евросоюз сможет продолжать сотрудничество с РФ, но не верит, что эти контакты будут вестись с ближайшем будущем.

Европа переживает сейчас реструктуризацию власти, которая проходит скоординированно и в нескольких измерениях. Первым шагом стало отделение европейской экономики от российской. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

В качестве еще одного изменения экономического ланшафта Виктор Орбан подчеркнул, что Украина, по сути, уже рассматривается как кандидат на присоединение к Евросоюзу и НАТО, хотя еще год назад подобная иницивтива могла бы показаться странам-участниуцам абсурдной. По мнению политика, сейчас в мире формируется новая зона безопасности, которая будет иметь свои последствия для экономической сферы. В частности, речь идет о наращивании боевого присутствия Вооруженных сил США в Польше в связи с украинским кризисом.

Орбан: Венгрия не допустит распространения санкций ЕС на российскую ядерную энергетику.

Фото и видео: YouTube / Magyarország Kormánya