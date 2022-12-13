Премьер страны готов применить "право вето", если ЕС решит вводить ограничения по атомной энергетике.

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан рассказал о том, что Будапешт не допустит распространения санкций Евросоюза на российскую ядерную энергетику. Соответствующее заявление в эфире венгерской радиостанции Kossuth сделал местный иремьер-министр Виктор Орбан. Чиновник пояснил, что вообще не поддерживает никакие односторонние ограничения и запреты в отношении Москвы. Однако они не мешают Венгрии в том случае, если они "не затрагивают нервы". Если это давление будет сказываться на национальных интересах европейского государства, то Венгрия будет применять свое "право вето".

Мы не допустим санкций, которые еще больше увеличивают венгерскую инфляцию. Самое важное тут — цена на энергию. Поэтому мы не позволим осуществиться плану распространить санкции и на ядерную энергетику Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Виктор Орбан ожидает "большой битвы в Брюсселе" по этому вопросу. Чиновник напомнил журналистам о том, что 97 процентов участников национальной консультации в республике высказались против распространения санкций на атомную энергетику.

В Венгрии участники консультации выступили против антироссийских санкций.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Orbán Viktor

