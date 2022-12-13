В Венгрии участники консультации выступили против антироссийских санкций

Александра Сенткирайи рассказала, что Будапешт продолжит призывать ЕС к отказу от санкции против РФ.

В Венгрии участники национальной консультации выступили против введения властями страны антироссийских санкций. Соответствующее заявление в социальных сетях сделала официальный представитель местного кабинета министров Александра Сенткирайи. Чиновница в видеообращении пояснила, что против ограничений в отношении Москвы высказались 97% граждан, которые принимали участие в опросе. Она пояснила, что итоги консультаций будут направлены официальным представителям. Будапешт будет настаивать в Брюсселе о том, чтобы "их услышали".

Правительство подвело итоги национальной консультации. Эти итоги однозначны: 97% венгров отвергает санкции, вызывающие серьезный вред. Санкции вызвали и вызывают беспрецедентные экономические трудности в Европе. Александра Сенткирайи, представитель кабмина Венгрии

Александра Сенткирайи подчеркнула, что требуется пересмотреть европейскую санкционную политику. При этом сейчас ЕС планирует вводить новые ограничения против Москвы. Венгрия призывает коллег к мирным переговорам. Сенткирайи также выразила благодарность почти 1,4 миллиона граждан, которые приняли участие в консультации.

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