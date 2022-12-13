Премьер Венгрии оценил деятельностью Берлина и Урсулы фон дер Ляйен.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан рассказал о культурном шоке от политики Германии и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен во время кризисного времени. В эфире местной радиостанции Kossuth чиновник пояснил, что позиция ЕК и ФРГ значительно уменьшила веру венгерского населения в немецкую практичность, инженерную точность и готовность справляться с экстренными ситуациями.

Я вырос с ощущением - в Венгрии всегда так говорили, - что немцы не торопятся, знают, что делают. Мы сейчас видим… с санкциями провалились, не посчитали до конца с профессиональной точки зрения. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Политик пояснил, что многие лидеры ЕС в период кризиса "свернулись и ощетинились, как ежи". В ответ на это Будапешт принял решение активно обороняться, а также не перекладывать бремя роста цен в сфере энергетики на мирных граждан, как это "делали везде". Орбан напомнил, что власти страны продолжили реализацию своей политики по снижению счетов по коммунальным платежам для граждан.

Орбан: изменить позицию ЕС по санкциям против России могут только Франция и Германия.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, считающаяся экстремистской и террористической) / Orbán Viktor

