Премьер Венгрии оценил негативные последствия от санкционной политики Брюсселя.

Венгерский преьмер-министр Виктор Орбан считает, что изменить европейскую по санкциям против России могут только Франция и Германия. Соответствующее заявление глава местного правительства сделал в эфире местной радиостанции Kossuth, опубликованного в социальных сетях. Политик пояснил, что Будапешт в одиночку не сможет добиться от руководства Евросоюза отмены ограничений и запретов в отношении Москвы из-за недостаточности политических ресурсов, поэтому власти могут только уменьшить ущерб от этого для собственного государства.

...Могут только немцы или французы. Я могу лишь сдержать ущерб. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Глава венгерского правительства снова подтвердил свое негативное отношение к санкционной политике официального Брюсселя. По словам Орбана, руководство ЕС должно сказать людям о том, что "мы все испортили, пора остановиться". В Венгрии считают, что если это произойдет, то стоимость энергетических носителей снизилась бы, как и уровень инфляции. От санкционной политики Запада, по словам Орбана, США выигрывают,а Европа - проигрывает.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, считающаяся экстремистской и террористической) / Orbán Viktor