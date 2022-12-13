Витор Орбан рассказал о том, что точно от конфликта проигрывает Европа.

Премьер-министр Венгрии назвал страну, которая выигрывает от украинского конфликта. В эфире местной радиостанции Kossuth глава местного правительства объяснил, что речь идет об американцах. При этом политик подчеркнул, что европейские представители являются основными потерпевшими в экономическом плане от продолжающегося регионального кризиса. Специалист считает введенные антироссийские санкции ошибочным решением со стороны Запада.

На войне точно выигрывает Америка ро Россию пока дискуссионный вопрос, выигрывают они сейчас или проигрывают, но так уж сильно они не проигрывают, если говорить о деньгах... Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Премьер Венгрии призвал "осушить коррупционное болото" в ЕС.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, считающаяся экстремистской и террористической) / Orbán Viktor