Премьер Венгрии призвал "осушить коррупционное болото" в ЕС

Виктор Орбан оценил скандал с задержанием замглавы ЕП Евы Кайли.

Премьер-министр Венгрии призвал "осушить коррупционное болото" в Евросоюзе. Соответствующее заявление глава местного правительства сделал в видеообращении, опубликованном в его социальных сетях. Политик намекнул жителям страны о том, что "нити" от данного общественного скандала, связанного с задержанием заместителя председателя Европарламента могут вести на самый верх. Речь идет о том, что Брюссель провел несколько обысков и задержаний подозреваемых из-за подозрений во взяточничестве по проведению Чемпионата мира по футболу в Катаре. В частности, обвинения предъявлены греческому политику, замглавы ЕП Еве Кайли и ее партнеру.

Полно коррупционных дел, но сейчас дошло до такого уровня... Время осушить болото в Брюсселе. Обыски домов продолжаются, полиция изымает миллионы евро, все гадают, какие еще политики могут быть замешаны. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Глава МИД Венгрии Сийярто назвал США бенефициаром рецессии в Европе.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, считающаяся экстремистской и террористической) / Orbán Viktor