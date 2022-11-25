Петер Сийярто рассказал о том, что ЕК мешает инвестициям в регион.

Глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто назвал американцев бенефициаром рецессии в европейском регионе. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе пресс-конференции с местными журналистами. Его выступление транслировалось в социальных сетях. Дипломат полагает, что на текущий момент обстановка в ЕС остается плачевной, так как представители Европейской комиссии все больше препятствуют протоку внешних инвестиций в страны-участницы.

Движение экономики Европы в сторону рецессии - это хорошая новость для экономики США и выглядит так, что Америка смогла из этого получить выгоду. Петер Сийярто, глава МИД

Напомним, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее говорил о том, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергетических носителей в пользу американских аналогов. Из-за этого решения страны вынуждены переплачивать стоимость в 5-10 раз. Чиновник уверен в том, что ЕС должен задать вопросы "американским друзьям" о том, кто выигрывает в этой ситуацуии, вызванной украинским кризисом.

Венгрия заявила о готовности к перебоям в поставках нефти по трубопроводу "Дружба".

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