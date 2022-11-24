Венгрия заявила о готовности к перебоям в поставках нефти по трубопроводу "Дружба"

Петер Сийярто рассказал о работе с российскими партнерами по проекту.

Венгрия заявила о готовности к любым перебоям в поставках ресурсов по трубопроводу "Дружба". Соответствующей информацией с местным населением в ходе видеообращения поделился министр по иностранным делам Петер Сийярто. Чиновник выступил публично по завершению правительственного совещания, в котором принимали участие руководители ведущих нефтезаговых предприятий европейского государства. Эксперт добавил, что по данному трубопроводу в страну поступает российская нефть. В текущий момент энергетическая безопасность Венгрии не находится под угрозой.

В предстоящий период следует ожидать перебоев с поставками. Мы готовы к этому, и снабжение Венгрии нефтью от этого не пострадает. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Дипломат добавил, что венгерский нефтепровод "Дружба", недавно уже приостанавливал свою работу после того, как были зафиксированы российские удары по энергетической, критически значимой инфраструктуры Украины.

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