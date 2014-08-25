МИД Венгрии: Польша инициировала созыв Совета НАТО

Петер Сийярто

Польша инициировала созыв Совета НАТО. Соответствующее заявление в ходе видеообращения в своем аккаунте в социальных сетях сделал глава министерства по иностранным делам Венгрии Петер Сийярто. Утром 16 ноября он провел телефонные переговоры с польским коллегой. Он уточнил, что Варшава потребовала от участников Североатлантического альянса выполнения четвертой статьи основного договора. При этом о применении пятой статьи договора НАТО о коллективной безопасности речи нет на текущий момент.

Этот пункт основного договора альянса гласит, что если какое-либо государство — член чувствует угрозу своей территориальной целостности и суверенитету, оно может инициировать консультации с другими в рамках НАТО. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Накануне вечером польские СМИ сообщили о том, что в Люблинском воеводстве на государственной границе с Украиной упали две ракеты.

МИД Венгрии: Польша пока не может сказать, кто запустил упавшие ракеты.

Фото и видео: Facebook / Szijjártó Péter (запрещенная на территории России социальная сеть, принадлежащая экстремистской и террористической компании)