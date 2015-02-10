Петер Сийярто провел телефонные переговоры с Збигневом Рау.

МИД Венгрии сообщил о том, что польское праввительство пока не может сказать, кто запустил упавшие на территорию страны ракеты. Соответствующее заявление в ходе видеообращения к народу сделал глава внешнеполитического ведомства Петер Сийярто. Дипломат отметил, что провел утренний телефонный разговор с коллегой Збигневом Рау.

Он сказал, что они не могут сообщить ничего определенного о причине вчерашнего ракетного удара. Они не могут с уверенностью сказать, кто использовал устройства, с помощью которых были выпущены ракеты. Петер Сийярто, глава МИД Польши

В Венгрии возмутились обвинениями в "распространении российских нарративов".

Фото и видео: Facebook / Szijjártó Péter (запрещенная на территории России социальная сеть, принадлежащая экстремистской и террористической компании)