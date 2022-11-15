В Венгрии возмутились обвинениями в "распространении российских нарративов". Глава министерства по иностранным делам Петер Сийярто отметил, что считает недопустимым такие высказывания. Он отметил, что обычно обвинения исходят в адрес тех, кто говорит о том, что западные санкции вредят европейскому региону больше, чем самой Москве. Информацией чиновник поделился в ходе брифинга с журналистами, проведенного после завершения Совета глав МИД ЕС в Брюсселе. Стороны обсуждали введение девятого пакета санкций. По словам Сийярто, на первый план между коллегами вышел спор о том, действенны ли эти санкции или нет.

Некоторые тут дошли даже до того, что, между прочим, в чрезвычайно возмутительной манере заявили, что все те, кто говорит, что санкции не работают, используют российский нарратив. Это возмутительно. Нельзя говорить, что санкции не работают, потому что, если кто-то говорит правду. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Эксперт полагает, что Будапешту требуется "стоять на двух ногах на земле". МИД уверен в том, что антироссийское санкционное давление ставит экономическую систему Евросоюза в опасную ситуацию и вредит экономической системе региона.

Глава МИД Венгрии заявил, что Нидерланды вернули лицензию оператору "Турецкого потока".

Фото и видео: Facebook / Szijjártó Péter (запрещенная на территории России социальная сеть, принадлежащая экстремистской и террористической компании)