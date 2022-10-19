Глава МИД Венгрии заявил, что Нидерланды вернули лицензию оператору "Турецкого потока"

Петер Сийярто рассказал о решении вопроса с документацией.

Глава венгерского внешнеполитического ведомства заявил, что Нидерланды вернули лицензию оператору "Турецкого потока", компании South Stream Transport B.V. Соответствующее заявление Петер Сийярто сделал в ходе своего видеообращения, опубликованного в социальных сетях. Чиновник добавил, что на текущий момент не видит непосредственной угрозы ситуация с отзывом лицензии.

Я несколько раз консультировался с министром энергетики Нидерландов... и сообщил вчера, что власти Нидерландов вернули компании экспортную лицензию. Это подтвердил и "Газпром" Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Напомним, что об отзыве лицензии стало известно 29 сентября, а реальное постановление одобрено - с 18 сентября Оператор проекта заметил, что подал заявку на возобновление действия экспортной лицензии и ожидают ответа от властей Нидерландов. С 17 сентября прокачка по газопроводу регулярно сокращалась.

Сийярто оценил сроки строительства нефтепровода из Венгрии в Сербию.

Фото и видео: Facebook / Szijjártó Péter (запрещенная на территории России социальная сеть, принадлежащая экстремистской и террористической компании)