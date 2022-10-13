Сийярто оценил сроки строительства нефтепровода из Венгрии в Сербию

Глава МИД Венгрии рассказал о необходимости Сербии обеспечить себе энергобезопасность.

Глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто оценил сроки строительства нового нефтепровода, который пройдет из Венгрии в Сербию. В ходе выступления на сессии Российской энергетической недели в Москве иностранец объяснил, что Белград рассчитывает обезопасить поставки российского природного газа в страну при помощи газопровода из Европы. На создание такой инфраструктуры уйдет около полутора лет, согласно имеющимся расчетам и планам.

Было достигнуто соглашение о том, что... мы можем построить трубопровод, который нас (Венгрию и Сербию) соединит. Это позволит сербам получить доступ к трубопроводным поставкам нефти из России через Венгрию. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Глава МИД Венгрии заявил о важности работающего "Турецкого потока".

Фото и видео: РЭН