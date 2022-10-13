Глава МИД Венгрии заявил о важности работающего "Турецкого потока"

По поводу безопасности поставок Венгрия общалась с "Газпромом"

Глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто заявил о важности работающего в стране "Турецкого потока". В Будапеште считают критически важным обеспечивать безопасное функционирование трубопровода и исключить любые возможные диверсии на нем. Об этом иностранец сообщил в ходе выступления на сессии Российской энергетической недели в Москве. Он вспомнил о недавних событиях, которые произошли в акватории Балтийского моря с "Северными потоками".

Мы обеспокоены и шокированы подрывами, которые были совершены на "Северных потоках" - это новое измерение в сфере европейской безопасности, потому что атака была совершена в отношении стратегической инфраструктуры Европы. И мы хотели бы избежать. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Эксперт пояснил, что на встрече с руководителем российской компании "Газпром" Алексеем Миллером венгерские партнеры услышали о том, что оператор все свое основное время планирует уделять перенаправлению поставок природного газа по южному маршруту.

Венгрия не согласится на санкции против энергоносителей.

Фото и видео: РЭН