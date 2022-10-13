Венгрия не согласится на санкции против энергоносителей

Петер Сийярто заметил, что страна не откажется от обеспечения собственной энергетической безопасности.

Глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не согласится на западные антироссийские санкции против энергетических носителей. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе своего выступления в Москве на Российской энергетической неделе. Эксперт заметил, что его страна надеется на выстраивание экономического сотрудничества и не хочет, чтобы ограничения ударили по энергетической безопасности региона.

Мы абсолютно заинтересованы в сохранении энергетического сотрудничества между РФ и Венгрией. И мы четко дали понять, что не согласимся ни на какой санкционный режим, который ставит под угрозу безопасность. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Глава МИД Венгрии надеется, что Путин и Байден встретятся в Индонезии.

Фото и видео: РЭН