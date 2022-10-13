Венгрия не согласится на санкции против энергоносителей

Глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не согласится на западные антироссийские санкции против энергетических носителей. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе своего выступления в Москве на Российской энергетической неделе. Эксперт заметил, что его страна надеется на выстраивание экономического сотрудничества и не хочет, чтобы ограничения ударили по энергетической безопасности региона.
Мы абсолютно заинтересованы в сохранении энергетического сотрудничества между РФ и Венгрией. И мы четко дали понять, что не согласимся ни на какой санкционный режим, который ставит под угрозу безопасность.
Петер Сийярто, глава МИД Венгрии
Глава МИД Венгрии надеется, что Путин и Байден встретятся в Индонезии.
Фото и видео: РЭН
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все