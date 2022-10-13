Глава МИД Венгрии надеется, что Путин и Байден встретятся в Индонезии

Петер Сийярто призвал лидеров РФ и США переговорить друг с другом.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил надежду на то, что российский и американский президенты Владимир Путин и Джо Байден смогут встретиться на полях саммита G20 ("Большой двадцатки") в Индонезии и обсудить конфликт на Украине.

Я действительно считаю, надеюсь, что президенты Америки и России в Индонезии используют эту возможность, и, поскольку они окажутся на одной площадке в одно время, смогут поговорить друг с другом. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Эксперт уверен в том, что если политики смогут переговорить друг с другом, а также договориться, то мирное урегулирование украинского кризиса станет решением многих мировых проблем. В том числе это коснется и отрасли энергетических поставок.

Россия и Венгрия подпишут документ о дополнительных поставках газа.

Фото и видео: РЭН