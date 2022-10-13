Петер Сийярто рассказал о дополнительных объемах поставок от "Газпрома".

Россия и Венгрия подпишут документ о дополнительных поставках газа. Соответствующее заявление в ходе выступления на Российской энергетической неделе в Москве сделал министр по иностранным делам Петер Сийярто. Чиновник добавил, что Будапешт сотрудничает с "Газпромом", будут внесены поправки в документацию по долгосрочным контрактам. Также стороны договорились об отсрочке платежей.

И мы очень рады тому, что договорились подписать поправку к долгосрочному контракту, согласно которой "Газпром" будет поставлять не только предусмотренные контрактом объемы газа по южному маршруту. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Эксперт подчеркнул, что такое взаимодействие чрезвычайно важно ради обеспечения безопасных энергетических поставок российских энергоресурсов в Венгрию.

МИД Венгрии: на встрече ЕС в Праге не должно быть идей, угрожающих энергоснабжению Европы.

Фото и видео: РЭН