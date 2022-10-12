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МИД Венгрии: на встрече ЕС в Праге не должно быть идей, угрожающих энергоснабжению Европы

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Петер Сийярто призывает отказаться от новых энергетических санкций против РФ.

Венгрия рассчитывает, что министры энергетики стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге не будут предлагать новое санкционное давление против Москвы. Соответствующее заявление перед местными журналистами сделал глава МИД Петер Сийярто. Чиновник напомнил, что ранее Россия заняла жесткую позицию, которая касается предложений, обсуждаемых Брюсселем и ЕК. Страна откажется поставлять свои энергоресурсы тем государствам,которые введут "потолок цен".

Надеемся, что на этой встрече не будет предложений, которые поставят под угрозу наше энергоснабжение.

Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Отправляясь в Прагу, Петер Сийярто также написал в своих социальных сетях о том, что Венгрия выступает против дополнительных энергетических санкций в отношении России.

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Фото и видео: European Commission

Теги: венгрия, евросоюз, петер сийярто, потолок цен, саммит ес, санкции, энергетическая безопасность
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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